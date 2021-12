PORTIERI, Per le feste c'è "Una porta per due"

Un must di Natale è il film "Una poltrona per due", chi non lo ha visto almeno una volta e magari riguardato anche quest'anno? Ma a Firenze il film potrebbe trasformarsi in "Una porta per due", forse tre, perché mai come ora Vincenzo Italiano avrà l'imbarazzo della scelta tra i portieri. La gerarchia era stata decisa in avvio di stagione: Bartlomiej Dragowski - che la stagione precedente aveva saltato solo due gare, il titolare in campionatoi, Terracciano il secondo e titolare in Coppa. Con Rosati terzo portiere relegato più ad uomo spogliatoio (e Cerofolini aggregato per l'infortunio che ne ha impedito il prestito in estate).

Ma questi sei mesi sono stati i più difficili per il polacco che ha saltato praticamente tutte le gare fatta eccezione per 17 minuti all'Olimpico con la Roma all'esordio (quando fu poi espulso) e 4 partite per intero. Ma proprio aver stretto i denti e aver finito la gara con il Napoli gli ha provocato un infortunio serio, verificato anche in Nazionale (visto che era stato convocato). Drago è stato fermo a lungo, ha riprovato a lavorare in gruppo ma non è più stato convocato. L'agente, proprio ai microfoni di Firenzeviola, ha escluso problematiche contrattuali (che pur dovrà affrontare) e lo ha annunciato a disposizione per la prima partita dell'anno.

In questi mesi però Pietro Terracciano ha dato molta sicurezza al reparto, salvato più volte il risultato, pur al netto di qualche errore. Confermandosi così uno dei migliori portieri di questa serie A (e con più km percorsi), rassicurato e spronato forse anche dall'amico Rosati, un compagno importante con cui confrontarsi senza rivalità e rendere meno pesanti gli allenamenti e che al momento giusto (in Coppa) ha saputo trasformarsi da presenza burlona del gruppo a portiere ancora affidabile, Insomma il 2022 proporrà un grande dubbio a Italiano su chi far giocare, nella speranza di ritrovare lo stesso ottimo Terracciano e nello stesso tempo Dragowski sia finalmente guarito e l'infortunio non gli abbia lasciato insicurezze alcune.