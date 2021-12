STATISTICHE VIOLA: SUPER VLAHOVIC, TERRACCIANO IL PORTIERE DI A CON PIÙ KM PERCORSI

Il girone d'andata si è chiuso con la Fiorentina a quota 32 punti, al 6° posto a pari con la Roma (in vantaggio negli scontri diretti ma con disputata solamente la partita dell'Olimpico). Nella stagione 2020/21 i viola chiusero il girone d'andata a quota 21 punti, al 12° posto, ben lontani dalla zona Europa. Con 11 punti in più (+52%) rispetto allo scorso anno, la Fiorentina è la squadra che più si è migliorata, assieme al Torino (+11 punti) e davanti al Bologna (+7) e a Inter (+5) e Napoli (+5). Ma ci sono altre statistiche – individuali e di squadra – che testimoniano l'ottima prima metà di stagione della Fiorentina.

GOL SEGNATI

I numeri di Dusan Vlahovic sono sotto gli occhi di tutti. Capocannoniere dell'attuale campionato con 16 gol, se consideriamo il totale dell'anno solare è arrivato a quota 33 reti, come mai nessuno aveva fatto nella storia della Fiorentina (il record precedente, 27, era di Hamrin nel 1960). Alla fine del girone d'andata dello scorso campionato (metà gennaio 2021) Vlahovic aveva segnato appena 7 gol, mentre nel girone di ritorno arrivarono 14 gol, per un totale di 21 gol realizzati nel campionato 2020/21.

TIRI IN PORTA

Chi cerca (il tiro), trova (il gol). Vlahovic è anche il giocatore della serie A che tira di più: 68 tiri in totale, di cui 30 in porta. Nessuno ha fatto meglio, in entrambe le statistiche. Nonostante questo la Fiorentina si piazza solamente al 9° posto in quanto a tiri provati: 247. Al secondo posto della classifica individuale troviamo Lautaro Martinez (56 tiri totali, di cui 25 in porta), poi Pinamonti (55 tiri totali, di cui 15 in porta).

FALLI SUBITI

Vlahovic è anche il giocatore della serie A che subisce più falli: sono 47 in tutto (media di quasi 2,5 a partita). Al secondo posto Frattesi e Joao Pedro con 42 falli subiti. Sesto posto per Nico Gonzalez (37).

POSSESSO PALLA

Sempre secondo i dati della Lega Serie A, la Fiorentina è al 4° posto nella serie A per possesso palla (con una media di 29'02'' a gara, circa il 56% rispetto al tempo effettivo delle partite dei viola): un dato sicuramente indicativo della mentalità portata da mister Italiano. Un gioco però fatto anche di rapide verticalizzazioni: di questo possesso palla, infatti, la maggior parte (17'24'' di media a gara) è nella propria metà campo (il dato più alto della serie A), mentre è di soli 11'38'' il possesso palla nella metà campo avversaria (il cosiddetto vantaggio territoriale).

CHILOMETRI PERCORSI

Un dato curioso quanto interessante sul modo di giocare dei viola riguarda Pietro Terracciano. Il n.1 viola è il portiere con la media km percorsi maggiore di tutti i colleghi di serie A: 6,92 km di media a partita (quasi 1 km in più rispetto a Tatarusanu e Maignan, secondi e terzi in questa speciale graduatoria, e molto più di portieri come Szczesny e Handanovic, che percorrono appena 4,5 km di media a partita). Un portiere quasi 'di movimento', verrebbe da dire, indispensabile nel gioco di Italiano per proteggere lo spazio alle spalle dei difensori (anche se ciò può voler dire prendersi qualche rischio, come il gol preso a Verona da Lasagna). E non è un caso neanche che i due giocatori viola che percorrono più km siano due difensori: Martinez Quarta (media 10,60 km a partita) e Biraghi (10,34), davanti al solito Vlahovic (10,33).