Una Fiorentina senza Europa 'aiuta' il Franchi: i lavori possono accelerare

vedi letture

La mediocre stagione della Fiorentina, che comporta l’esclusione il prossimo anno dalla partecipazione alle coppe europee, consentirà però di accelerare i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino. L’obiettivo del Comune è completare il primo lotto entro l’inizio della stagione 2027-28, rendendo disponibili la nuova curva Fiesole, metà Maratona e la Tribuna laterale riqualificate e coperte. Senza le partite europee del giovedì non sarà più necessario interrompere i cantieri, e salvo eccezioni la squadra giocherà in casa ogni due settimane. Difficile che i viola arrivino ottavi in Serie A, quindi dovranno disputare al Franchi il primo turno di Coppa Italia a metà agosto. Non verrà chiesto di iniziare il campionato in trasferta, ma per il centenario il club punta a giocare in casa la seconda giornata (29 agosto). Dopo l’ultima gara casalinga del 24 maggio contro l’Atalanta, i lavori proseguiranno senza stop per oltre due mesi e mezzo.

Grazie al commissario straordinario Massimo Sessa, nominato per Euro 2032, si valuta la possibilità di lavorare anche di notte per accelerare i tempi, con conseguente aumento dei costi. Prosegue il Corriere: la sindaca Sara Funaro ha auspicato un confronto rapido per intensificare i lavori. Intanto il Comune sta prorogando la convenzione: per il 2026-27 resteranno invariati canone (600 mila euro) e condizioni. Manca ancora la proposta di project financing della Fiorentina, che potrebbe investire fino a 85 milioni per completare il secondo lotto. Entro fine luglio Firenze dovrà presentare la candidatura tra le cinque città italiane per Euro 2032: è l’unica con lavori già avviati, ma servono certezze sui finanziamenti. In caso contrario, Palazzo Vecchio ha pronto un piano B.