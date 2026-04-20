Rugani in difesa, Gosens insediato da Balbo: il punto sull'undici viola

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Tuttosport presenta Lecce-Fiorentina di stasera attraverso le parole degli allenatori. Eusebio Di Francesco si presenta in sala stampa con il volto di chi sa che il momento è delicato, ma non per questo rinuncia a guardare avanti: «Possiamo e dobbiamo migliorare. È fondamentale far capire ai ragazzi quanto pesa questo momento. Fiorentina? Sono la seconda squadra del campionato per cross fatti, quindi sfrutta molto le corsie con i suoi esterni. Dovremo stare attenti a queste situazioni di gioco».

Dall'altra parte, in casa viola, è caccia al tris per avvicinarsi sempre più al traguardo. Vincere stasera in casa del Lecce - «Attenzione, ci aspetta un altro campo infuocato, non dobbiamo fermarci ma dimostrare che stiamo continuando a crescere», raccomanda da giorni Paolo Vanoli - vorrebbe dire per la Fiorentina conquistare il terzo successo esterno di fila in altrettanti scontri diretti dopo il 4-1 a Cremona e l’1-0 a Verona. Ma soprattutto mettersi finalmente in salvo. E sulla formazione dei viola, Tuttosport parla di una possibile riconferma per Daniele Rugani, titolare con la Lazio e al momento favorito su Pongracic e Comuzzo, e Solomon che non gioca dal 1° minuto in A da due mesi. A sinistra ballottaggio Gosens-Balbo, davanti ennesima chance per l’ex Piccoli (36 gare e 6 gol con la maglia del Lecce), a digiuno in campionato dalla trasferta di metà marzo a Cremona.