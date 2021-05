PODCAST FV, Che lingua parlerà la panchina viola?

Che lingua parlerà il prossimo tecnico della Fiorentina? Sarà un allenatore italiano come Gattuso? O spagnolo come Marcelino? Oppure ancora portoghese come Paulo Fonseca, nome che sta prendendo piede nelle ultime ore? Di certo c'è che la Fiorentina vorrebbe annunciare il dopo Iachini entro la prossima settimana e che a ufficializzarlo non sarà il presidente, ormai in partenza per tornare negli USA. Di questi temi parliamo nel podcast di Firenzeviola.it di oggi, a cura del nostro Pietro Lazzerini.

