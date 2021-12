PODCAST FV, Malù su Ikoné: "È un'arma letale"

Questa mattina il dg viola Joe Barone ha confermato l'interesse per Jonathan Ikone alimentando le voci che parlano di un accordo praticamente chiuso con il francese che a inizio gennaio potrebbe già essere agli ordini di Italiano. Un affare intrigante per la Fiorentina che così aggiungerebbe una freccia all'arco di Italiano per la rincorsa all'Europa, ormai obiettivo sdoganato dallo stesso dirigente viola nell'intervista di questa mattina a La Repubblica. Il podcast di Firenzeviola.it a cura di Pietro Lazzerini oggi è dedicato proprio all'attaccante del Lille, con le ultime novità di mercato ma anche con le parole in esclusiva da parte dell'esperto di mercato francese Malù Mpasinkatu: "È un colpo molto importante, complimenti alla Fiorentina - le sue parole - Sarà un'arma letale per Italiano".

