Pistocchi: "Vanoli cacciato dallo "chef" Paratici: alla fine ha vinto l'amichettismo"

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Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il divorzio tra la Fiorentina e Paolo Vanoli: "Ci sono cose, nel calcio italiano, incredibili: si parla tanto di meritocrazia, ma il merito è sempre superato dall’amichettismo. Provare per credere: vi sembra normale che un allenatore che subentra dopo 11 partite / 4cpt / 0 vittorie, fa 36 punti in 17 partite-record, mai successo in precedenza, e salva la squadra dalla retrocessione, venga liquidato come uno qualsiasi? Ebbene, è quello che lo chef Paratici, nelle cui mani la famiglia Commisso si è messa dopo la scomparsa di Rocco, ha cucinato a Paolo Vanoli. Nell’ultima partita al Franchi, contro l’Atalanta , dalla Fiesole si è alzata una sola voce: “Rispettiamo solo Paolo Vanoli”: chissà cosa avrà pensato Paratici, che già da tempo aveva contattato Grosso attraverso il suo procuratore #Riso , quello stesso Paratici che a novembre, interpellato dal club, aveva testualmente detto “Vanoli è il miglior allenatore che ci sia in questo momento”.

Questo il post originale di Pistocchi: