La fuga di notizie ha irritato Pioli. A questo giro la formazione arriverà solo stamani

Viste le note difficoltà difensive, potrebbe essere Pablo Marì la carta a favore di Stefano Pioli per aggiustare la retroguardia della Fiorentina. La Nazione, focalizzandosi sulla formazione che il tecnico disegnerà oggi a Pisa, immagina lo spagnolo di rientro tra i titolari con capitan Ranieri sulla sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra: a ieri sera il classe 2005 era in vantaggio sul croato ma nulla è ancora deciso e la riunione tecnica di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi. Anche perché, curiosità che sottolinea il quotidiano locale, a dispetto delle altre volte l'allenatore della Fiorentina ha scelto di comunicare la formazione titolare solo stamani, a poche ore dal match. Il tutto si origina dalla fuga di notizie prima della gara col Como che ha tanto irritato lo stesso Pioli (Fabregas dopo la partita ha chiaramente ammesso in sala stampa di essere a conoscenza dal giorno prima della squadra che avrebbe messo in campo la Fiorentina) quanto sorpreso tutto l’ambiente, che in vista del sentito derby di questo pomeriggio ha scelto di alzare una cortina di fumo sull’undici che partirà dall’inizio alla Cetilar Arena.

Tornando però agli interpreti, per il quotidiano fiorentino si rivedrà la linea mediana a cinque sarà costituita da Dodo e Gosens sulle fasce oltre a Nicolussi Caviglia in cabina di regia assieme a Mandragora e ad uno tra Fazzini e Sohm (l’ex Empoli è il favorito). In attacco poi si rivedrà la coppia titolare della scorsa stagione, ovvero quella costituita da Gudmundsson alle spalle di Kean.