Curva Fiesole diserta Pisa, ma resta l'allarme ordine pubblico. A Pisa attesi 600 viola

vedi letture

Nonostante il boicottaggio alla trasferta, indetto dalla Curva Fiesole contro i 49 euro di biglietto (45 il prezzo, più 4 di prevendita chiesti dal club nerazzurro) per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi, molti tifosi viola andranno comunque a Pisa facendo scattare l'allarme ordine pubblico. A fare il quadro della situazione è La Nazione, scrivendo che a causa della suddetta protesta saranno solo 600 i presenti nel settore ospiti dell'impianto pisano, lasciato mezzo vuoto visti i circa 1000 posti disponibili.

Non è escluso, però, che almeno un centinaio di sostenitori della Fiorentina possa sistemarsi anche in tribuna coperta: il divieto imposto dal Casms la scorsa settimana riguardava soltanto i residenti a Firenze e provincia, mentre i tifosi viola provenienti da altre zone della Toscana hanno potuto acquistare regolarmente i tagliandi in altri settori. Sul fronte organizzativo, l’ACCVC ha predisposto un pullman misto per agevolare la trasferta ma la maggior parte dei presenti raggiungerà Pisa in autonomia: in auto lungo la Fi-Pi-Li o in treno. La partita resta intanto osservata speciale sul piano dell’ordine pubblico: le forze dell’ordine infatti non escludono che, al di là del boicottaggio, qualche frangia più calda possa muoversi comunque verso Pisa senza passare dai canali ufficiali. Un’ipotesi che tiene quanto mai alta la soglia d’attenzione.