Pisa-Fiorentina, che derby. Corriere dello Sport: "Quando il Caudillo viola li condannò alla B"

Il Corriere dello Sport ripercorre alcuni momenti storici del derby tra Pisa e Fiorentina che si giocherà questa domenica dopo 34 anni. L'ultima volta che due le squadre si sono incontrate è finita con lo stesso risultato sia all’Arena Garibaldi che a Campo di Marte: 4-0 per i viola. Per il Pisa la stagione 90-91 finì come quella drammatica domenica dell’86, quando la squadra di Anconetani e quella dei Pontello si scontrarono all’ultima giornata. Classifica alla 29ª giornata del campionato 1985-86, parte alta: Juve 43, Roma 41, Napoli 37, Torino, Fiorentina e Inter 31, Milan 30. La Juve vincerà lo scudetto, Roma e Napoli sono già promosse in Uefa, mancano ancora due posti, se vince a Pisa c’entra anche la Fiorentina.

Parte bassa: Udinese 24, Pisa 23, Bari 21, Lecce 16. Le due pugliesi sono già in B, per salvarsi il Pisa deve battere la Fiorentina e l’Udinese deve perdere col Bari. C’è pure una doppia ipotesi di spareggio: il Pisa vince e l’Udinese pareggia, il Pisa pareggia e l’Udinese perde. E poi la partita: tutti aspettano notizie dalle radioline e quelle che arrivano da Udine sono sconfortanti per la squadra di casa: i friulani dopo meno di un quarto d’ora stanno già vincendo. A inizio ripresa, però, il Bari già retrocesso pareggia e allora il Pisa si scatena e va in vantaggio con Ciro Muro al 20'. La Fiorentina pareggerà con Passarella che poi segnerà un altro gol e condannerà il Pisa alla Serie B.