FirenzeViola Pioli tira un sospiro di sollievo: Rapid Vienna-Fiorentina è 0-3. Buona viola

La Fiorentina non sbaglia e gioca una buona partita regolando il Rapid Vienna 3-0 a domicilio, mettendo a segno la seconda vittoria in altrettante partite in Conference League salendo così a 6 punti e al primo posto in classifica. Alla fine è tutto facile per la squadra allenata da Stefano Pioli che grazie alle reti nel primo tempo di Ndour e nel secondo di Dzeko e Gudmundsson ha la meglio degli austriaci apparsi comunque davvero poca roba.

Quasi solo buone notizie per la Fiorentina che si proietta nel migliore dei modi al prossimo impegno di campionato contro il Bologna, in cerca della prima vittoria anche in Serie A. Tra le poche note negative di Vienna la prestazione di Piccoli che davanti al portiere per due volte non è riuscito a trovare il gol. Per il resto, Pioli può sorridere e tirare un bel sospiro di sollievo.