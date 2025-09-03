Pioli studia la nuova Fiorentina: tre moduli e una regia tutta italiana

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport si parla di 'Regia italiana' per la Fiorentina. Tre ipotesi di modulo per i viola: si parte dal 3-5-2, con Gudmundsson e Kean davanti e Hans Nicolussi Caviglia in mezzo al campo, con ai lati Mandragora e Fagioli; nel caso di 3-4-1-2 invece il ballottaggio sarebbe tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, con Mandragora a completare il duo di centrocampisti centrali (oppure Sohm al posto del numero otto). Stessa situazione in caso di 3-4-2-1, con due trequartisti come Gudmundsson e Fazzini. Una cosa, per la Gazzetta, è certa: dal mercato esce una Fiorentina completa, più forte, con maggior qualità e con i cambi per ogni ruolo.

Stefano Pioli avrà tante soluzioni soprattutto in mezzo al campo, con qualità e quantità. L'ultimo arrivo in quella zona è rappresentato da Nicolussi Caviglia: l'ex Juventus e Venezia è il classico play che detta i tempi, apre il gioco in verticale e orizzzontale, col plus di saper calciare i piazzati. Starà al tecnico viola assemblare la Fiorentina migliore possibile.

