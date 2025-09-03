Comuzzo resta, nonostante tutto. Ecco i retroscena sulla sua estate

Pietro Comuzzo rimane alla Fiorentina: è stato uno dei nomi più chiacchierati dell'estate viola e il Corriere dello Sport torna su di lui per raccontare la sua estate. Due grosse offerte per il classe 2005 sono arrivate: la prima grande insidia è arrivata dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ex tecnico nerazzurro aveva chiesto ai suoi dirigenti di considerare l’acquisto di un difensore giovane e di prospettiva: uno alla Comuzzo, per intenderci. Non a caso la società saudita ha formulato seduta stante un’offerta da 40 milioni di euro (comprensiva dei bonus) alla Fiorentina, e un ingaggio di 7-8 milioni netti a stagione al calciatore. Roba da mettere in crisi chiunque. Pradè e Goretti, da parte loro, erano pronti ad accettare, ma il ragazzo ha deciso di non trasferirsi in Arabia.

Poi, scrive il Corriere, è arrivata l'Atalanta, con un’offerta pure piuttosto vicina alla domanda: 25 milioni di euro. Indubbiamente il club di Rocco Commisso ci ha riflettuto, ma poi ha detto di no ritenendo la cifra troppo bassa rispetto ai 30-35 milioni chiesti in partenza. Oltretutto sarebbe stato necessario trovare il suo sostituto in un lampo, cosa per nulla banale. E quindi Comuzzo rimane, con la testa più libera dopo i rumors estivi.