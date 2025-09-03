La Fiorentina cambia passo sul mercato: cifre mai viste con Commisso

C’era una volta l’era della prudenza, alla Fiorentina. C’erano bilanci in equilibrio, investimenti calibrati e ci pensavano le cessioni eccellenti a tenere i conti in verde. Poi è arrivata l’estate 2025 e con lei un dato che ha fatto rumore: -58,2 milioni di saldo di mercato, il passivo più grande da quando Rocco Commisso ha preso in mano la Fiorentina, nonché il primo segno meno da tre estati di fila a questa parte (che avevano fatto registrare, rispettivamente, un +24,6, un +17,4 e un +20,5 milioni di euro). Questo quanto scrive la Nazione, nel pezzo che analizza il mercato viola.

Sul quotidiano si fanno i conti - e i paragoni - tra i vari mercati di Commisso. Tutte sessioni in cui a guidare le mosse dei dirigenti viola era stata l'attenzione ai conti. Ecco perché questa ultima campagna acquisti ha segnato una cesura. Non più solo la Fiorentina che vende e compra ma una Fiorentina che prova a rompere gli argini per crescere, anche a costo di sporcarsi le mani coi numeri. Non resta che sperare, a questo punto, che il campo restituisca quello che fin qui è stato l’impegno della società.