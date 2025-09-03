Otto viola in giro per il mondo: ecco quando torneranno i Nazionali

Repubblica, edizione Firenze, fa il punto sugli impegni dei nazionali della Fiorentina, con tanto di calendario dei rientri. La Viola riprenderà gli allenamenti oggi dopo alcuni giorni di riposo, ma il tecnico Pioli non potrà contare su tutto il gruppo perché otto calciatori sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Tra gli assenti ci saranno Kean, che giocherà con l'Italia, Dzeko e Kospo con la Bosnia, Sohm con la Svizzera, Pongracic con la Croazia, Gudmundsson con l'Islanda e Ndour con l'Italia Under 21. Anche Lamptey, l'ultimo acquisto della squadra, sarà impegnato con il Ghana.

I primi a rientrare saranno Kean e Sohm martedì 9, mentre gli altri rientreranno mercoledì 10. Lamptey sarà l'ultimo a tornare, giovedì 11, a soli due giorni dalla partita contro il Napoli. Pioli spera di riavere i giocatori motivati e senza problemi fisici.