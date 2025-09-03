I dati dell'ultimo mercato: la Fiorentina investe più di tutti in Italia
Finito il calciomercato, tempo di bilanci, analisi e tendenze. Per la terza stagione consecutiva la Serie A supera il miliardo di euro per valore di operazioni in entrata. Secondo il portale Transfermarket si è fermata poco sotto al miliardo e due (1,19), in cui sono conteggiati i riscatti perfezionati a giugno ma ovviamente non quelli che andranno a buon fine al termine di questa stagione, per diritto o per obbligo. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come quest'anno, però, ci sia una brusca frenata alla voce saldo, che è stato di -88,28 milioni: sostanzialmente i club hanno speso quanto incassato dalle cessioni. Appena un anno fa il rosso era di 367,07 milioni di euro.
In proporzione la squadra che ha investito di più in Italia è la Fiorentina con l’85,3% del budget e un 54,5% delle risorse messe su calciatori italiani: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia da una parte, i 15 milioni al Parma per Sohm dall’altra. Al secondo posto il Cagliari, con l’81,2% di spese in Italia e il 71% di investimenti su calciatori azzurrabili. Il Sassuolo non ha investito su italiani ma ha speso l’86,5% in Italia; al tempo stesso i soldi li ha presi tutti da club stranieri. Tra le big, Roma, Milan, Napoli, Bologna e Inter sono nell’ordine le squadre che hanno fatto meno shopping in Italia. Il dato che più preopccupa, tuttavia, è quello che mette in luce come ogni 100 milioni di euro investiti sul mercato dai club di Serie A solo 17,9 sono spesi per ingaggiare calciatori italiani. Sono una parte di quei 38,2 milioni ogni 100 che più in generale vengono redistribuiti all’interno del nostro sistema calcio
