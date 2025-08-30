Pioli: "Sorteggio ostico ma noi siamo la Fiorentina. Toro ferito ma grande squadra"

vedi letture

All'indomani del sorteggio delle avversarie di Conference League (qui i dettagli) e alla vigilia di Torino-Fiorentina, il tecnico viola Stefano Pioli ha commentato così ai microfoni ufficiali del club le sfide europee e la gara contro i granata: "Il sorteggio è stato impegnativo per quanto riguarda le squadre che affronteremo. Sarà agevole dal punto di vista delle trasferte e questo è un bene. Le avversarie sono forti però, ci sarà da iniziare bene il girone e stare attenti. Rispettare gli avversari, anche se siamo la Fiorentina. Dobbiamo mettere in campo attenzione, ambizione e le nostre qualità".

Prosegue Pioli, su Conference e sulla sfida di domani: "Le quattro trasferte sono impegnative ma lo sapevamo. Abbiamo cercato di arrivare a inizio campionato con una buona condizione. C'è qualche giocatore che ha giocato di più e le scelte che farò saranno fatte anche in base alla condizione dei miei giocatori. Davanti abbiamo una squadra che vuole rifarsi e sarà spinta dai suoi tifosi. Il Torino è una buona squadra, ha perso pesantemente lunedì ma l'Inter ha giocato una gara di una qualità incredibile. Non è una banalità dire che ogni partita è una storia a sè. Loro sono fisici, verticali e aggressivi. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco. La squadra sta bene. Il passaggio in Conference ci ha dato la giusta serenità e la vittoria ci ha ridato le energie necessarie. Oggi abbiamo fatto l'ultimo allenamento e domani vedremo".