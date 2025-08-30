Conference, il calendario della Fiorentina: si parte al Franchi con il Sigma Olomouc, chiusura a Losanna

Conference, il calendario della Fiorentina: si parte al Franchi con il Sigma Olomouc, chiusura a LosannaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Primo Piano
di Redazione FV

La Uefa ha pubblicato il calendario delle competizioni europee, compreso quello della Fiorentina impegnata in Conference. Si parte con il Sigma Olomuc al Franchi alle 21, chiusura a Losanna il 18 dicembre. Di seguito tutte le date e gli orari:

2 ottobre ore 21 (Franchi): Fiorentina-Sigma Olomouc
23 ottobre ore 18.45 (trasferta): Rapid- Fiorentina
6 novembre ore 18.45 (trasferta): Mainz-Fiorentina
27 novembre ore 21 (Franchi): Fiorentina-Aek Atene
11 dicembre ore 18.45 (Franchi):  Fiorentina-Dinamo Kiev
18 dicembre ore 21 (trasferta): Losanna-Fiorentina