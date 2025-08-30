Conference, il calendario della Fiorentina: si parte al Franchi con il Sigma Olomouc, chiusura a Losanna
La Uefa ha pubblicato il calendario delle competizioni europee, compreso quello della Fiorentina impegnata in Conference. Si parte con il Sigma Olomuc al Franchi alle 21, chiusura a Losanna il 18 dicembre. Di seguito tutte le date e gli orari:
2 ottobre ore 21 (Franchi): Fiorentina-Sigma Olomouc
23 ottobre ore 18.45 (trasferta): Rapid- Fiorentina
6 novembre ore 18.45 (trasferta): Mainz-Fiorentina
27 novembre ore 21 (Franchi): Fiorentina-Aek Atene
11 dicembre ore 18.45 (Franchi): Fiorentina-Dinamo Kiev
18 dicembre ore 21 (trasferta): Losanna-Fiorentina
