Kospo, non convocato per scelta tecnica: giocherà domani con la Primavera

Oggi sono usciti i convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro il Torino (Qui la lista completa). Presenti i volti nuovi Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia. Out per motivi probabilmente legati al mercato Bianco e Beltran, mentre per Richardson si tratta di problemi fisici dopo una contusione rimediata nel corso dell'allenamento di rifinitura. Da sottolineare, infine, anche l'assenza del giovane Eman Kospo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, per il bosniaco si tratta di una scelta tecnica. Il classe 2007 giocherà in primavera domani contro l'Inter anche per prendere un po' di minutaggio in vista degli imminenti impegni con la propria Nazionale.