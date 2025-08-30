FirenzeViola
Kospo, non convocato per scelta tecnica: giocherà domani con la Primavera
FirenzeViola.it
Oggi sono usciti i convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro il Torino (Qui la lista completa). Presenti i volti nuovi Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia. Out per motivi probabilmente legati al mercato Bianco e Beltran, mentre per Richardson si tratta di problemi fisici dopo una contusione rimediata nel corso dell'allenamento di rifinitura. Da sottolineare, infine, anche l'assenza del giovane Eman Kospo.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, per il bosniaco si tratta di una scelta tecnica. Il classe 2007 giocherà in primavera domani contro l'Inter anche per prendere un po' di minutaggio in vista degli imminenti impegni con la propria Nazionale.
Pubblicità
Primo Piano
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Copertina
FirenzeViolaTutto fatto per Lindelof, prima però una cessione: chi sarà a fargli spazio nella retroguardia viola?
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com