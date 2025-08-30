Pioli alla vigilia del Torino: "4-5 squadre ci sono superiori ma il nostro obiettivo è l'Europa"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a SkySport alla vigilia del match, valido per la seconda giornata di campionato, tra i viola e il Torino. La sfida è in programma domani pomeriggio, fischio d'inizio alle 18:30, presso lo stadio Olimpico-Grande Torino. Queste le parole dell'allenatore parmense: "Il ruolo della Fiorentina è quello di cercare di essere competitiva in ogni singola partita, l'obiettivo è quello di centrare un posto in Europa.

La Fiorentina deve avere questo obiettivo, sappiamo che le difficoltà saranno tante e che i nostri rivali sono molto agguerriti. Probabilmente ci sono 4 o 5 squadre di livello superiore, ma è altrettanto vero che bisogna credere in quello che si fa e lottare con decisione per i nostri obiettivi, perché siamo una buona squadra e dobbiamo trovare l'alchimia migliore possibile anche a livello morale e caratteriale che ci può permettere di andare anche al di là di quelli che possono essere i nostri limiti".