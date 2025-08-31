FirenzeViola Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: un solo cambio rispetto a Cagliari. Comuzzo confermato

La Fiorentina torna in campo oggi pomeriggio a Torino contro i granata per la seconda di campionato, con Stefano Pioli che confermerà per dieci undicesimi la squadra che ha affrontato il Cagliari una settimana fa mentre ne cambierà sei rispetto alla vittoria di Reggio Emilia contro il Polissya. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi a una mediana a tre, iniziando a fare le prove per quando verrà inserito l'ultimo arrivato Nicolussi Caviglia, comunque convocato e in panchina.

Comuzzo c'è

In porta ovviamente ci sarà De Gea, mentre davanti a lui probabile la conferma di Comuzzo nonostante l'errore commesso contro gli ucraini in Conference e nonostante le solite voci di mercato che lo riguardano. Al centro ci sarà Pongracic, che riprenderà il proprio posto dopo la panchina europea in favore di Pablo Marì, e infine Ranieri, discusso per il cambio a metà gara contro il Cagliari ma in gol nella sfida di giovedì scorso.

Mediana a tre

A centrocampo, oltre alla confermatissima coppia di esterni composta a sinistra da Gosens e a sinistra da Dodo, dovrebbero giocare Fagioli, Sohm e Mandragora, col dubbio su chi dovrà prendere le redini del centrocampo contro gli uomini di Baroni. La soluzione più plausibile è quella che porta all'ex Juve schierato ancora da metronomo, mentre Mandragora e Sohm dovrebbero agire ai suoi fianchi. In avanti Gudmundsson rientra dopo l'iniziale panchina contro il Polissya mentre Kean rientra dopo la squalifica europea che lo vedrà assente anche alla prima della fase campionato di Conference.

Biraghi da ex

Il Torino invece dovrebbe cambiare modulo rispetto al 5-0 subito contro l'Inter e scendere in campo con un classico 4-3-3. In porta andrà Israel, la difesa verrà schierata con Pedersen, Maripan, Coco e Biraghi; il centrocampo prevederà la titolarità di Casadei, Ikhan e Ginetis, mentre in avanti spazio a Ngonge, Adams e Vlasic.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ikhan, Ginetis; Ngonge, Adams, Vlasic. Allenatore: Baroni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli