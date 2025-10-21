Pioli resta saldo, La Gazzetta dello Sport: "Commisso ha confermato tutti"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Fiorentina e sul futuro di Stefano Pioli. Dagli Stati Uniti, da parte del presidente Rocco Commisso, arriva la conferma della fiducia — mai messa in dubbio — nei propri uomini e la voglia di fare fronte comune. Quindi Stefano Pioli rimane al proprio posto, come detto a caldo dal d.s. Daniele Pradè dopo la sconfitta di San Siro con il Milan, e anche lo stesso dirigente resta alla guida del comparto sportivo. La società è convinta che, se c’è un uomo in grado di tirar fuori la squadra da questa situazione, è proprio Pioli, che a sua volta si è preso le proprie responsabilità insieme ai giocatori, così come ha fatto Pradè.

Ora però, più che colpevoli, servono soluzioni e un successo che faccia invertire la rotta. Nel frattempo il primo obiettivo è non perdere lucidità e fiducia nei propri mezzi. La paura o la mancanza di autostima sarebbero ulteriori boomerang, con giocatori nervosi, preoccupati, oltre che poco preparati alla situazione d’emergenza.