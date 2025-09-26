Gosens e Dodo pronti agli straordinari. La Gazzetta dello Sport: "Gli inamovibili"

La Gazzetta dello Sport analizza la rosa della Fiorentina e definisce Dodo e Gosens come inamovibili della squadra. Sono loro i punti fermi del tecnico, sempre pronti agli straordinari e ancor più adesso che si è infortunato seriamente Tariq Lamptey. Il primo segnale di importanza è raccontato dai numeri: Dodo è l’unico giocatore viola di movimento che in sei partite, fra campionato e Conference League, è stato in campo per gli interi 540 minuti senza perdere nemmeno un secondo di gioco. Robin Gosens è sul podio con 468 minuti ed è il terzo uomo più impiegato subito dopo Marin Pongracic.

Inamovibili, ma attesi al più presto, con il resto della squadra, a una scossa in positivo perché sembrano ancora lontani dai livelli della passata stagione. Serve uno scatto in avanti per trascinare la Fiorentina fuori dalle difficoltà di classifica e di prestazioni. Dodo e Gosens sono l’ideale come uomini a tutta fascia nel 3-5-2, ma anche come esterni bassi nella difesa a quattro, dando all’allenatore la possibilità di variare dall’inizio o durante la gara. Sono punti fermi sui quali la Fiorentina ha deciso di puntare ancora e comunque, al di là di ogni tentazione e mancato rinnovo.