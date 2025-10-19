Pioli, furia con Marinelli al fischio finale: tecnico a muso duro con l'arbitro

Non è andata giù a Stefano Pioli la decisione dell'arbitro di Milan-Fiorentina di assegnare un rigore a 5 minuti dalla fine ai rossoneri per un contatto tra Parisi e Gimenez che lo stesso Marinelli aveva inizialmente valutato come regolare. Una decisione quantomeno dubbia che ha deciso la sfida e fatto così scatenare l'allenatore viola al fischio finale: Pioli è corso a muso duro con l'arbitro inveendo contro di lui evidentemente per la scelta non condivisa dal tecnico.