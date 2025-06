Pioli-Fiorentina, ecco le questioni da risolvere per arrivare alla fumata bianca

vedi letture

La Nazione oggi in edicola torna sul tema di principale attualità in casa Fiorentina, la scelta del nuovo allenatore. I dirigenti gigliati stanno trattando con Stefano Pioli per convincerlo a tornare sulla panchina viola. Le parti sono in contatto continuo e hanno messo già sul tavolo tutte le carte, a partire dal contratto che potrebbe essere un triennale a 3 milioni a stagione. Le questioni da risolvere sono altre e riguardano in primis un aspetto burocratico-fiscale con Pioli che per motivi di tassazioni agevolate non dovrebbe lasciare l'Arabia prima del 2 luglio. In parole povere le parti potrebbero mettersi d'accordo anche prima, ma l'accordo ufficiale dovrà arrivare dopo il 2 luglio.

La seconda questione da risolvere riguarda la figura del "dirigente accompagnatore", alla Oriali con Conte tanto per capirsi, che dovrà fare da punto di contatto tra il gruppo squadra e la dirigenza. Una soluzione a cui stanno lavorando Ferrari e Pradè ma che dovrà per forza passare dal gradimento del presidente Commisso. Intanto i viola sembrano in attesa di capire anche le mosse delle big ancora senza tecnico, Inter, Juventus e Atalanta. In caso di mancata fumata bianca con Pioli i gigliati hanno dei piani B, da Vieira a Farioli, passando per De Rossi e Thiago Motta.