Il Genoa vuole blindare Vieira: club e allenatore programmano il futuro insieme

vedi letture

Il valzer degli allenatori impazza in queste ore e potrebbe coinvolgere anche Patrick Vieira, accostato anche alla Fiorentina. Ma da Genova arrivano notizie che sembrerebbero escludere una partecipazione del francese negli incastri tra le panchine. Lo scrive Tuttomercatoweb.com facendo il punto di casa Genoa: Vieira sarà fermamente in sella al club più antico d'Italia anche nella prossima stagione per dare continuità a quanto di buono fatto vedere dal suo arrivo all'ombra della Lanterna, questo quantomeno il desiderio del Grifone, per cui il futuro del tecnico non è mai stato in discussione.

Le voci che arrivavano da fuori circa gli interessamenti prima della Roma, poi dell'Inter e, ultima in ordine di tempo, della Fiorentina non sono altro che un premio a quanto di buono fatto vedere nella sua parentesi nella nostra Serie A ma alla fine la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme non è mai stata così salda. Anzi, Tuttomercatoweb.com spiega come Vieira stesso, dopo qualche giorno di riposo, tornerà a disposizione della società per programmare il futuro insieme.