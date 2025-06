FirenzeViola Addio a Gianfranco Butinar: le sue imitazioni nel cuore di chi ama il calcio

vedi letture

È una notizia davvero triste quella che in questo 6 giugno 2025 ha sconvolto, di riflesso, anche il mondo del calcio. Ci ha lasciati poche ore fa Gianfranco Butinar, comico e imitatore resosi celebre anche agli amanti del sport e più nello specifico del pallone, per le sue favolose imitazioni di diverse celebrità del calcio italiano. Stroncato questa mattina da un infarto, Butinar ha strappato grasse e sane risate a tanta gente con le sue impersonificazioni davvero fedeli alla realtà: Fabio Capello, Claudio Ranieri, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Bruno Pizzul e molti altri volti del nostro calcio, imitati davvero alla perfezione, hanno tenuto compagnia agli ospiti delle sue serate. Immancabile, tra questi appuntamenti, la sua presenza al Trofeo Maestrelli, ogni anno assegnato a Montecatini, dove divertiva chiunque con la sua voce aggiungendo un tocco di allegria alla serata di premiazione.

E proprio dal Maestrelli si è sempre concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e Radio FirenzeViola, che l'ha chiamato in causa diverse volte in questi anni per aggiungere un po' di sarcasmo al proprio palinsesto e far divertire chiunque fosse all'ascolto. Accadde l'ultima volta non più tardi un mese fa, per l'esattezza nel corso del "Viola Weekend" di sabato 3 maggio 2025, quando alla vigilia di Roma-Fiorentina, Butinar ci raggiunse al telefono rallegrando la trasmissione con le sue note imitazioni calcistiche. La famiglia di FirenzeViola, Radio FirenzeViola e Tuttomercatoweb piange la sua scomparsa, si unisce alle condoglianze ai suoi cari e lo ricorda più che volentieri con alcune "interviste" fatte in sua compagnia: