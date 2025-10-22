FirenzeViola

Pioli e quella battuta sulle priorità della stagione: l'opinione

Oggi alle 10:13Primo Piano
di Redazione FV

"La Conference League non può già essere la priorità della stagione della Fiorentina" questa l'opinione di Pietro Lazzerini che, alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna, torna sulle parole di Stefano Pioli nel post gara della sfida contro il Milan.

Il tecnico gigliato dalla pancia di San Siro ha sottolineato il rischio che l'Europa possa già, dopo appena 7 giornate di campionato, diventare il principale obiettivo della stagione dei viola. In estate però, oltre alla vittoria della terza competizione continentale per club, l'obiettivo era anche quello di centrare la qualificazione all'Europa League tramite il campionato. 

La Conference League non può già essere la priorità