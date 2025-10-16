Pioli, domani la conferenza stampa al Viola Park: ecco l'orario

La Fiorentina ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali che nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di Stefano Pioli, al Viola Park. Questo il comunicato del club con anche l'orario preciso: "ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Pioli in vista di Milan – Fiorentina".