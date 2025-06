FirenzeViola Fazzini è viola, trattativa chiusa: 10 milioni più 2 di bonus all'Empoli

Chiusa in questi minuti la trattativa tra Fiorentina ed Empoli per il passaggio in viola di Jacopo Fazzini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, è stata raggiunta la quadra anche sui bonus da corrispondere al club azzurro da parte della società di Commisso che per aggiudicarsi il classe 2003 sborserà 10 milioni più un ulteriore conguaglio pari a 2 milioni legato alle prestazioni del centrocampista. Da ricordare che a gennaio il Napoli per Fazzini aveva offerto 12 milioni, prima che la trattativa saltasse per un problema fisico del giocatore toscano.