"L'asticella si è alzata. Atta è degno di Firenze". Il commento del Corriere dello Sport

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"L'asticella si è alzata". Questo il titolo, breve e coinciso, con cui il Corriere dello Sport-Stadio analizza il colpo Arthur Atta. Per il quotidiano la Fiorentina sta iniziando a fare le cose sul serio e l'acquisto del centrocampista dell'Udinese va nella direzione del rilancio, come si sottolinea nell'editoriale a cura di Alberto Polverosi che inizia da una riflessione ancora più ampia: "Competitiva, duratura e bella. Sono i tre aggettivi che Fabio Grosso, nel primo giorno al Parco Viola, ha usato per dare un’idea della Fiorentina che ha in testa. Su una definizione è interessante soffermarsi: duratura. Significa che la squadra, se troverà una sua linea, una sua identità, un suo gioco, non verrà ricostruita ancora una volta, come accade da anni in questa città, ma sarà solo ritoccata e, sperano i fiorentini, migliorata.

[...] Questo suggerimento alla prudenza non può impedire però di rimarcare la qualità di uno dei tre acquisti di Paratici, quello di Arthur Atta, classe 2003, francese, mezz’ala sinistra, come ha specificato Grosso. La Fiorentina lo ha preso dall’Udinese, una delle botteghe più care d’Europa. È forte, ha ritmo, visione di gioco, tempi di inserimento, tecnica eccellente, segna (quattro assist e cinque gol nel campionato scorso, ma potrebbe segnare di più) e con la sua qualità migliora il livello di tutta la squadra. È uno di quei giocatori che rientrano nella linea dettata da Giuseppe Commisso: «Dovremo costruire una Fiorentina degna di Firenze». L’arrivo di Atta va in quella direzione. C’è anche un altro aspetto, in questo bel colpo di mercato, da non sottovalutare. Se la Fiorentina ha preso un centrocampista (non un centravanti, merce più pregiata) valutato quaranta milioni di euro vuol dire che ha davvero intenzione di crescere e di alzare l’obiettivo".