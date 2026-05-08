Piccoli e Fazzini, cosa fare? 35 milioni spesi male dalla Fiorentina

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Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini sono costati circa 35 milioni di euro. E come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, si può dire senza timore di smentita che sono stati spesi male. Piccoli non ha garantito i gol che ci si attendevano da lui, Fazzini invece non è riuscito ad elevare il livello del gioco viola.

Hanno a disposizione ancora tre partite per dare un'aggiustata al loro rendimento e ai numeri che rimarranno impressi nero su bianco, quindi non confutabili, e facilitare la pianificazione del gruppo che sarà. "Vale la pena puntare sempre sull'attaccante bergamasco anche in considerazione del fatto che l'annata sotto tono inciderà nella valutazione di mercato e il rischio minusvalenza è più che concreto?" si chiede il quotidiano. E d'accordo con Vanoli, o con chi si prenderà la panchina della Fiorentina, vale la pena mettere il talento dell'ex Empoli al centro del nuovo progetto? Ci sono trentacinque milioni di buoni motivi per trovare le risposte adeguate.