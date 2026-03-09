Piccoli come manifesto, non come colpevole. CorSport: "Ecco come non si attacca"

vedi letture

Roberto Piccoli è stato protagonista in negativo anche nella gara di ieri. Una prestazione di sacrificio per il centravanti della Fiorentina, che ha però fallito una mezza-palla gol e sbagliato tanto nelle scelte. Lo scrive il Corriere dello Sport, che analizza le carenze offensive della squadra di Paolo Vanoli. La pochezza in attacco della Fiorentina pesa soprattutto per lui, che deve sobbarcarsi soprattutto i 25 milioni sborsati dalla Fiorentina per prelevarlo dai sardi ad agosto. Dopo sette mesi, due sole reti in Serie A (più una in Coppa Italia e due in Conference) il piatto piange.

Nel post-partita Vanoli ha parlato della mancata qualità nell'ultima porzione di campo. Il riferimento va a Gudmundsson, ai cross rugbystici di Harrison, ma anche all'occupazione dello spazio in area: una parvenza d'occasione c'è stata a pochi minuti dal 90', quando un cross basso di Gosens non ha trovato nessuno pronto per la correzione in rete. Eppure erano sei le maglie viola in area, divisa male da tutti, sottolinea il Corriere.

