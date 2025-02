Per Palladino fiducia a tempo, obbligata anche dal calendario. I possibili sostituti sono due

Una fiducia imposta, ancor prima che a tempo determinato, quella che la Fiorentina ha concesso a Raffaele Palladino in questo delicato momento. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Dopo la sconfitta di Verona, la terza consecutiva, il tecnico ha diretto il primo allenamento settimanale sotto la pioggia, scenario tutt’altro che incoraggiante in vista della sfida di venerdì al Franchi contro il Lecce.

Il silenzio della società nel post partita di domenica (da leggere come una conferma della posizione già espressa dopo il crollo con il Monza) non porterà a cambi immediati in panchina, sebbene le riflessioni siano proseguite fino a tarda sera. Con gli impegni imminenti, tra cui la doppia sfida di Conference League contro il Panathinaikos, un cambio di guida tecnica appare complicato. Inoltre, il presidente Commisso non ritiene che i problemi siano esclusivamente imputabili a Palladino e trovare un sostituto disposto a subentrare a stagione in corso non è impresa facile.

I nomi accostati restano quelli già noti: Tudor sembra la pista più concreta, mentre Sarri rappresenta la suggestione preferita dai tifosi. Tuttavia, l’esonero non è ad oggi una prospettiva concreta, anche se la dirigenza si aspetta una svolta, come ribadito dal d.g. Ferrari prima della gara. Intanto la piazza continua a contestare l'allenatore sui social. Le critiche, scrive il Corriere, riguardano anche la mancata valorizzazione del mercato invernale, che ha impoverito le corsie laterali. La rinuncia a Fagioli ha ridotto la creatività in un centrocampo già privo di Adli, mentre Zaniolo e Folorunsho hanno faticato a garantire copertura. Cataldi e Mandragora non sono riusciti a dare fluidità alla manovra, e nemmeno i cambi hanno portato benefici. Inoltre, la sfortuna ha ulteriormente complicato la trasferta veneta.