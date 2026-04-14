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Fazzini festeggia la vittoria sui social e cita One Piece: "To be continued"
Dopo aver pubblicato una serie di video che celebrano la sua presenza in campo ieri sera in Fiorentina-Lazio, Jacopo Fazzini oggi ha utilizzato il proprio profilo Instagram per commentare la vittoria dei viola sui biancocelesti. "To be continued", ha scritto il numero 22 assieme ad alcune foto e video dalla partita, compreso il momento del cambio accolto dal tifo del Franchi con tanti applausi. Tra le varie immagini anche un paio di citazioni del noto anime One Piece, tra cui, in inglese: "Continua. Le strade difficili possono condurre a belle destinazioni". Questo il post:
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