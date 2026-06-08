Per la Gazzetta dello Sport oggi sarà il giorno di Grosso: ecco i dettagli sul contratto

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Per la Gazzetta dello Sport oggi sarà il giorno di Fabio Grosso alla Fiorentina: la firma è infatti attesa per le prossime ore, proprio mentre il Ds Fabio Paratici e il Dg Alessandro Ferrari saranno in viaggio per gli Stati Uniti, dove incontreranno la famiglia Commisso.

Fabio Grosso firmerà oggi quindi, scrive la rosea: per lui contratto di due anni a 1,2 milioni di euro a stagione. Negli Stati Uniti invece si parlerà di budget, con inoltre analisi dettagliate di idee e prospettive. Ci sarà da capire soprattutto se da parte della proprietà arriverà una richiesta di autosostentamento dopo i 92 milioni di euro investiti nella scorsa estate e i quasi trenta dello scorso gennaio. In più ci sarà la richiesta di provare ad abbassare il monte ingaggi, con al centro le scelte sui singoli. Al centro delle scelte alcuni singoli, i più pagati soprattutto, quindi Moise Kean ma anche De Gea, Dodo, Gudmundsson e Gosens, tutti sacrificabili.