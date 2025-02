Per Ghilardi offerta del Como, Fiorentina interessata per più motivi

La Fiorentina ha trattative aperte con il Verona, dove andrà in prestito secco Nicolas Valentini così che possa avere spazio e misurarsi con la serie A. Per ora non è decollato lo scambio con l'ex viola Daniele Ghilardi, sul quale, come riporta Sportitalia, c'è anche il Como che avrebbe fatto un 'offerta importante. La Fiorentina è comunque interessata all'operazione, che dipende proprio dai viola visto che ha una percentuale del 50% sulla rivendita e questioni di mercato aperte con il Verona stesso (oltre Valentini anche Faraoni, Biraghi).