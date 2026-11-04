Gonçalves titolare con la Juventus? Il Corriere Fiorentino: "Difficile, ha 30-40 minuti nelle gambe"

A Firenze è ormai scoppiata la Pedro-mania: i tifosi chiedono a gran voce di vederlo dal primo minuto, riconoscendogli una qualità superiore rispetto al resto della rosa. Del resto, il suo curriculum parla chiaro: con lo Sporting Lisbona ha collezionato 239 presenze, 97 gol e 66 assist. Numeri che hanno convinto Paratici a puntare su di lui nell’ultimo giorno di mercato, con un prestito da 2,5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 22,5, che può diventare obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze per almeno 45 minuti o con la qualificazione alla prossima Champions League.

Il dubbio adesso riguarda la sfida con la Juventus: Gonçalves partirà titolare? Al momento sembra difficile, soprattutto per una condizione fisica che, secondo lo staff viola, gli garantisce un'autonomia di appena 30-40 minuti. Tolta la gara con il Como, unica da titolare per 63 minuti, Vanoli non gli ha mai concesso più di 24 minuti in campionato. Contro il Pisa in Coppa Italia era invece arrivato a mezz'ora. Una gestione che rischia di rallentarne la crescita atletica. Eppure, le qualità mostrate confermano quanto la Fiorentina abbia bisogno del portoghese. Per averlo al meglio, sarà necessario concedergli progressivamente più spazio.