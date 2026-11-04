FirenzeViola Primavera a Sofia per chiudere i conti in Youth League: i viola cercano il pass qualificazione

Alle 11:30 il ritorno contro il Septemvri dopo il 5-0 dell’andata. La squadra di Andreazzoli punta al quinto successo consecutivo

La Fiorentina Primavera cerca a Sofia il pass per proseguire la propria avventura europea. Oggi alle 11:30 italiane, le 12:30 locali, la squadra di Aurelio Andreazzoli affronterà in trasferta il Septemvri nella gara di ritorno del secondo turno di Youth League, nel percorso riservato alle formazioni campioni nazionali. Teatro della sfida sarà lo stadio Dragalevtsi, dove i viola si presenteranno con un vantaggio rassicurante e la fiducia alimentata dagli ultimi risultati. Il 5-0 maturato una settimana fa al Viola Park ha infatti indirizzato nettamente il confronto: protagonista assoluto dell’andata era stato Forte, autore di un poker, al quale si era aggiunta la firma di Croci.

Georgia o Danimarca nel turno successivo

Un bottino che permette alla Fiorentina di affrontare il ritorno nelle condizioni migliori, con l’obiettivo di completare il lavoro e dare continuità a una striscia arrivata a quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa. In caso di qualificazione, i viola troveranno nel turno successivo la vincente del confronto tra Copenaghen e Dinamo Tbilisi. A partire in vantaggio sono i georgiani, capaci di imporsi per 3-0 nella sfida d’andata e quindi favoriti per il passaggio del turno. Il prossimo doppio appuntamento europeo è previsto tra il 25 novembre e il 9 dicembre: un traguardo che la Fiorentina vuole assicurarsi oggi.