C'è sempre più fiducia per la chiusura della trattativa tra Fiorentina e Fluminense per Pedro. Alfredopedulla.com riporta di un'offerta scritta da 12 milioni per l’80 per cento del cartellino più bonus presentata dalla società viola ai brasiliani. Con il fuso orario a complicare la faccenda, la volontà è di chiudere il prima possibile.