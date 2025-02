Dagli inviati Parte fortissimo la Fiorentina. Prima Zaniolo poi Gosens, ma senza trovare la rete

Subito doppia chance per la Fiorentina in avvio di gara. Prima è Zaniolo ad andare al tiro dal limite mettendo alto, poi una grande imbeccata di Mandragora manda in porta Gosens, che si fa stoppare da Butez. Sempre l'ex Roma, pochi minuti dopo, salta un uomo dai 16 metri e calcia bene rasoterra, col portiere di Fabregas che blocca a terra. Ma la Viola è partita forte.