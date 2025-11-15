Kean tra terapie e lavoro ad hoc. La tibia migliora, con la Juve vuole esserci

Moise Kean vuole esserci a tutti costi sabato prossimo, per la partita con la Juventus alla ripresa del campionato. È questo l'obiettivo del centravanti della Fiorentina, da giorni con la testa rivolta al match da ex del prossimo fine settimana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri l'attaccante ha lavorato ancora a parte, ma al Viola Park si respira ottimismo sul suo recupero, anche perché l’infortunio che ha subito è traumatico e non muscolare. La sua tabella di marcia è stata ben definita in questi giorni con un percorso di recupero che sta proseguendo bene, senza intoppi, la botta alla tibia che l'ha tormentato in queste settimane sta migliorando e per Paolo Vanoli poterlo avere a disposizione sabato 22 novembre è più di una speranza.

Potrebbe già provare in gruppo stamani, ma più probabilmente lo farà martedì prossimo alla ripresa degli allenamenti (domani e lunedì squadra libera) e allora ci saranno maggiori indicazioni. Per adesso tante terapie e un po’ di lavoro sul campo, con sedute differenziate e specifiche. Nella sua testa ora c’è il countdown verso la Juventus, la ex in cui è cresciuto e che adesso ha pure in panchina un allenatore che lo conosce bene perché è stato proprio Luciano Spalletti lo scorso anno a rilanciarlo in Nazionale, dopo il rendimento straordinario con la maglia della Fiorentina.