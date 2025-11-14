Italia U21, sconfitta per 2-1 degli azzurrini contro la Polonia
FirenzeViola.it
L'Italia U21 di Silvio Baldini cade in Polonia perdendo 2-1 contro i padroni di casa. Gli azzurrini, tra i cui titolari figurava quest'oggi anche il difensore centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo (rimasto in campo per tutto il match), sono passati in vantaggio al 61' con un super gol di Pisilli, ma si sono poi fatti rimontare nei dieci minuti finali prima da una rete di Bogacz e poi dal raddoppio firmato da Kuziemka, arrivato a tre minuti dal 90'.
Gli azzurri hanno inoltre chiuso il match in dieci uomini per il doppio giallo a Koleosho. La Polonia con questa vittoria sale a quota 15 punti in testa al gruppo E delle qualificazioni a Euro 2026, mentre l'Italia resta ferma al secondo posto a quota 12.
