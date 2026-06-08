Paratici si muove per la difesa viola: Dragusin, Revivo e non solo

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Le operazioni di mercato della Fiorentina sono destinate ad accelerare una volta conclusa la trasferta nel New Jersey del direttore generale Alessandro Ferrari e del direttore sportivo Fabio Paratici. Nel frattempo, però, i dirigenti viola hanno già avviato una serie di contatti esplorativi, raccogliendo informazioni e valutando diverse opportunità. La Nazione fa il punto sul mercato in entrata e si concentra sui difensori

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione continua a esserci Radu Dragusin, difensore centrale particolarmente apprezzato da Paratici e da tempo inserito nella lista degli obiettivi del club. Per quanto riguarda la corsia sinistra, resta concreto l’interesse per Roy Revivo, terzino israeliano nato nel 2003 e attualmente in forza al Maccabi Tel Aviv. L’eventuale trattativa potrebbe svilupparsi su una valutazione vicina ai 4 milioni di euro. Tra i nomi seguiti dalla società figura inoltre Tommaso Barbieri, esterno difensivo classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Juventus e reduce dall’esperienza con la Cremonese. Un profilo che Paratici conosce bene dai tempi della sua avventura in bianconero. A riportarlo è La Nazione.