Paratici-Goretti, confronti fitti sullo spogliatoio. Da domani alla Fiorentina

Quella di oggi contro il Sunderland sarà l'ultima partita di Fabio Partici da Head of Football del Tottenham. Lo scrive La Nazione, dopo le anticipazioni di una settimana fa, ribadendo che l'ex uomo mercato della Juventus è da settimane il direttore in pectore della Fiorentina, mentre l'annuncio e la firma vera e propria sono previste dalla settimana che comincia domani. E probabilmente già tra ventiquattr'ore Paratici sarà a Firenze, per sottoscrivere l'accordo fino al 2030 che ha trovato da tempo con la società viola - me si potrebbe anche slittare di qualche giorno -.

Intanto il nuovo responsabile dell'area tecnica ha già iniziato a lavorare sotto traccia, vedi l'acquisto di Solomon proprio dagli Spurs ad opera sua. Molto fitti i confronti con il direttore sportivo Goretti anche per quanto riguarda il mercato in uscita, Paratici ha già ben chiara la situazione dello spogliatoio viola. Il tempo di sbarcare al Viola Park e sarà tempo di prendere decisioni una dopo l’altra per dare il via all’annunciata rivoluzione invernale.