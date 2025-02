Palladino uomo nel ciclone. Ma per il Corriere dello Sport non è in bilico

Il Corriere dello Sport - Stadio analizza il post-partita di Fiorentina-Hellas Verona andando ad inquadrare la situazione legata a Raffaele Palladino. "Chiediamo scusa ai tifosi, sono arrivati in tantissimi e volevamo dare loro una soddisfazione. Questa è una sconfitta che ci fa male". Il commento del tecnico viola al fischio finale, l'uomo nell'occhio del ciclone.

Contestato dalla piazza ma per adesso non in bilico per la dirigenza, anche se delle riflessioni e dei confronti negli spogliatoi del Bentegodi si sono fatti e se ne faranno anche nel lunedì del Viola Park (l'ultima parola rimane quella del presidente Commisso). "Sento la fiducia di giocatori e società. Questo è un momento in cui dobbiamo stare in silenzio, bocca chiusa e pedalare". Così Palladino in una conferenza stampa post-partita in cui, come accaduto sette giorni prima dopo la debacle interna col Como, fa mea culpa: "Sono il primo colpevole e mi assumo le mie responsabilità, ma in questo momento ci manca serenità".