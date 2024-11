PALLADINO, Testa alla Conference. Rientro Gud...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato in sala stampa nel post partita di Como-Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono contento, oggi non abbiamo fatto una bellissima partita. Il Como ci ha messo in difficoltà, loro sono una buona squadra. Hanno giocato sulle ripartenze, noi a livello tecnico non abbiamo fatto bene, tanti errori. Però dà valore, non mi piace fare queste prestazioni. Ma questa vittoria fa capire i valori e le motivazioni di questa squadra. Abbiamo sofferto, grande spirito di squadra. Siamo soddisfatti".

Domenica prossima c'è l'Inter: "Io sto solo pensando alla gara di Conference. Le vittorie sono belle e vanno prese con la giuista mentalità. Vogliamo fare bene in Europa, perché l'ultima l'abbiamo persa. Da qui al 4 gennaio giochiamo ogni tre giorni, ora guardiamo alla Conference. Noi non vogliamo mai perdere e vogliamo giocarcela con tutti. Il gruppo si è presentato con grande personalità e voglia, non è mai facile la settimana della sosta. Avere un gruppo così è bellissimo".

Questa mentalità può consentire di sognare? "Sapete che da parte mia non avrete mai una risposta (ride, ndr). A parte gli scherzi noi siamo ambizioni, il campionato è strano. Ci sono squadre che ancora non hanno trovato la quadra. Noi non dobbiamo sentirci più forti di quello che siamo. Noi dobbiamo lavorare sodo con spirito di squadra e sacfricio. Più in là guarderemo la classfica e ci poneremo degli obiettivi".

Cambio di modulo durante la gara... "Lo ha fatto anche Fabregas, noi abbiamo cambiato e dopo abbiamo fatto gol ma quella è fortuna (ride, ndr). E' importante avere due sistemi di gioco, sto studiando anche un terzo. La squadra può fare entrambi, si adatta, abbiamo i giocatori per farlo. Mi ha portato a cambiare modulo la posizione dei loro trequartisti che ci stava mettendo in difficoltà".

Cosa le possono dare in più Pongracic e Gudmundsson? "Come ho sempre detto ho bisogno di tutti. Dobbiamo recuperare tutti. Gudmundsson ha un piano di rientro questa settimana. Speriamo che fili tutto liscio. Proviamo a recuperarlo per l'Inter o magari per la Coppa Italia. Adesso che è rientrato Pongracic siamo felici. Speriamo di riavere preso a disposizione anche Richardson e Biraghi che ha avuto un problemino al polpaccio ma dovrebbe essere a posto. Non possiamo permetterci di perdere nessuno".