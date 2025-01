PALLADINO, Parole Pradè? Dette per dare una scossa

FirenzeViola.it

A Raffaele Palladino non poteva non essere chiesto che effetto gli hanno fatto le dure parole di Daniele Pradè dopo la sconfitta di Monza: "Lui voleva scuotere l'ambiente. Io ho molta sintonia con lui e quando lui dice qualcosa è per il bene della Fiorentina. Quando parla è per trasmettere positività all'ambiente".

A chi si riferiva dicendo che bisogna arrivare presto e andare via tardi? "I ragazzi sono sempre molto professionali, arrivano sempre presto e vanno via tardi. Siamo ancora in linea con i nostri obiettivi, sicuramente abbiamo sbagliato le gare con Udinese e Monza ma abbiamo battuto anche alcune big. Se avessimo vinto lunedì, saremmo stati a un punto dalla quarta".