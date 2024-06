PALLADINO, Favorito per succedere a Italiano, la Lazio...

© foto di Niccolò Santi

E’ Raffaele Palladino il tecnico favorito per succedere a Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Dopo la visita di venerdì sera con l’ormai ex allenatore del Monza la Fiorentina ha gettato le basi per un accordo biennale fino al 2026, e le sensazioni dopo il primo contatto sono state buone da entrambe le parti. Intanto però oggi la Fiorentina scenderà in campo per il recupero della gara con l’Atalanta e la questione verrà nuovamente affrontata dalla prossima settimana.

Su Palladino è tuttavia da registrare anche l’interesse della Lazio, dopo che la vicenda relativa al rinnovo di Kamada avrebbe raffreddato i rapporti tra la società biancocelesti e l’attuale tecnico Tudor. Non a caso già ieri, nel corso del pomeriggio, da Roma sarebbero partiti alcuni sondaggi nei confronti dell’allenatore che pure la Fiorentina ha messo nel mirino.