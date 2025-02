Palladino, ecco le sue tre mosse per disegnare una nuova Fiorentina

Dopo l'amara sconfitta contro il Como e gli infortuni di Colpani e Gudmundsson, Raffaele Palladino in questi giorni al Viola Park sta pensando a come ridisegnare al meglio la sua Fiorentina. Oltre alla consapevolezza di non poter fare affidamento sull'islandese per un periodo di tempo prolungato, il tecnico campano ripartirà anche da un'altra certezza, l'irrinunciabilità del centrocampo a tre. Così allora, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, l'ex allenatore del Monza potrebbe optare per l'albero di natale. Un modulo, il 4-3-2-1, che permetterà a Palladino di mettere i suoi giocatori nelle loro posizioni naturali dando così maggiore solidità alla squadra. Difesa a quattro con Pongracic e Pablo Marì che si alterneranno a Comuzzo e Ranieri. Folorunsho spostato in mezzo a sostenere, insieme ad Adli, la regia di Fagioli, mentre davanti Beltran e Zaniolo giocheranno alle spalle di Kean.

Un'altra soluzione è quella che porta alla difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri a proteggere De Gea. Con Dodo e Gosens più alti, a centrocampo Cataldi potrà fare da alternativa a Fagioli, mentre Ndour agirà da incursore per passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Se quest'ultimo è il modulo con cui Palladino era partito alla Fiorentina, e con cui probabilmente potrebbe partire anche contro il Verona, nel 3-0 del Franchi contro l'Inter il tecnico campano aveva schierato i suoi con un 4-4-1-1. Tre centrali con Comuzzo spostato a fare il terzino destro e Dodo avanzato sulla linea dei centrocampisti così come Parisi a sinistra. Due centrocampisti in mezzo e un trequartista a supportare Kean. Vedremo quali saranno le scelte future di Palladino.